В США демонстранты устроили стрельбу

В американском городе Альбукерке протестующие устроили стрельбу, в результате один человек получил ранения. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Отмечается, что пострадавший был незамедлительно госпитализирован. Его состояние здоровья оценивается как критическое.

В связи с произошедшим полиция начала расследование.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полицейский парализован после огнестрельного ранения на протестах в Лас-Вегасе

— В Атланте семь человек пострадали при стрельбе

— Атланта в огне: в США офицер убил афроамериканца