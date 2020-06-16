В США демонстранты устроили стрельбу
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В американском городе Альбукерке протестующие устроили стрельбу, в результате один человек получил ранения. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.
Отмечается, что пострадавший был незамедлительно госпитализирован. Его состояние здоровья оценивается как критическое.
В связи с произошедшим полиция начала расследование.
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