Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы

Желающих поступить в вузы среди российских выпускников за последние 10 лет стало меньше. Одиннадцатиклассники втрое чаще стали отдавать предпочтения колледжам и училищам, говорится в исследовании Superjob.ru, которое публикует «Интерфакс».

Опрос показал, что в 2020 году меньше половины выпускников (48%) планируют поступить в высшие учебные заведения. При этом 22% выпускников средних школ намереваются продолжать обучение в средних специальных учебных заведениях. Такие показатели говорят о том, что желающих поступить в вузы по сравнению с 2010 годом стало меньше на 32%, а тех, кто хочет поступить в училища — больше (в 2010 году было 8%, а в настоящее время — 22%).

Также каждый пятый выпускник средней школы 2020 года признался, что пока не определился, где собирается учиться.

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. респондентов из родителей выпускников в начале июня.

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