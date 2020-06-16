Якутянин осужден за незаконное рыболовство с ущербом свыше 10 млн руб.

Суд в Якутии признал виновным местного жителя в незаконном рыбном промысле, ущерб от которого составил более 10 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Якутии.

Установлено, что осужденный в марте 2020 года на реке Алдан, не имея соответствующего разрешения, выловил 33 особи сибирского осетра.

Суд приговорил подсудимого к штрафу и обязал его оплатить причиненный ущерб.

Сибирский осетр — ценнейшая промысловая рыба в Сибири, занесена в перечень особо ценных водных биологических ресурсов России. В 19 в веке на Байкале уловы осетра достигали 250-300 тонн, а в начале 1940-х годов — уже не более 20-22 тонн. Сокращение численности данного вида связано с нерациональным промыслом и с многократным сокращением естественного воспроизводства в результате гидростроительства.