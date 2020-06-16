Масштабные природные пожары ожидаются на этой неделе в девяти регионах России

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) спрогнозировали возникновение на этой неделе масштабные природные пожары на территории девяти регионов России, передает РИА «Новости».

Такими регионами названы Камчатский край, Республик Калмыкия, юг Республики Тыва, Астраханская, Оренбургская, Брянская, Курская, Мурманская и Иркутская области.

За прошедший период 2020 года в России зарегистрировано более 7 тыс. лесных пожаров, что на 8% меньше аналогичного периода 2019 года.

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