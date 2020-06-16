Авиакомпании США ужесточили требование ношения масок

Авиакомпании Соединенных Штатов ужесточили требование к пассажирам носить маски во время рейса, сообщается на сайте объединения авиакомпаний Airlines for America.

Теперь за неисполнение данной нормы можно будет лишиться права летать самолетами той или иной авиакомпании.

«Каждая авиакомпания будет определять последствия для тех пассажиров, которые не соблюдают политику закрывания лица, вплоть до прекращения возможности летать данной авиакомпанией», — говорится в сообщении.

Данные меры планируется сохранить до окончания ограничений по коронавирусу.

В объединение входят все крупнейшие американские авиакомпании, в их числе Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.