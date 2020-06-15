Вещевой рынок горит в Тбилиси
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Тбилиси на территории вещевого рынка произошло возгорание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.
В министерстве уточнили, что рынок находится на окраине города в районе Варкетили.
К месту тушения пожара прибыли 13 спасательных бригад.
Площадь пожара не сообщается, известно, что огонь охватил несколько магазинов с одеждой.
Данные о пострадавших и погибших в результате инцидента также не приводятся.