Вещевой рынок горит в Тбилиси

В Тбилиси на территории вещевого рынка произошло возгорание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

В министерстве уточнили, что рынок находится на окраине города в районе Варкетили.

К месту тушения пожара прибыли 13 спасательных бригад.

Площадь пожара не сообщается, известно, что огонь охватил несколько магазинов с одеждой.

Данные о пострадавших и погибших в результате инцидента также не приводятся.