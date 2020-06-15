Обмен осужденного за шпионаж американца Уилана на россиянина Бута не исключили

Адвокат американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, Владимир Жеребенков заявил, что его подзащитного еще могут обменять на осужденного в Штатах россиянина Виктора Бута, передает ТАСС.

По его словам, сотрудники ФСБ говорили Уилану о такой возможности еще зимой 2018 года. «Я также слышал в кулуарах предложения не обжаловать, а реализовать обмен», — добавил адвокат.

Однако Жеребенков не знает, будет ли Россия обменивать американца на Бута или же Константина Ярошенко.

Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американца Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж

— В Кремле отреагировали на приговор Полу Уилану