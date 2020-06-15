Мишустин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России постепенно улучшается, московский регион показывает положительную динамику. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

При этом он напомнил, что в стране есть регионы, где COVID-19 появился значительно позже. Поэтому в них пока число выявленных случаев коронавируса остается высоким.

Глава правительства добавил, что в эти субъекты минздрав направляет специальные выездные бригады врачей с опытными профессионалами.

По состоянию на 15 июня в России выявлено 537 210 случаев коронавируса. В общей сложности зарегистрирован 7 091 летальный исход, вылечились от инфекции 284 539 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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