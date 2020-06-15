Песков посоветовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый желающий не сможет попасть на парад Победы на Красную площадь 24 июня, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он посоветовал смотреть парад «очень удобным и очень красочным» способом — по телевизору.

«Мы знаем, что много граждан собираются на маршрутах следования военной техники и так далее. Но в данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению», — сказал Песков.

Он отметил, что каждый раз телевизионщики фактически «создают шедевр», поэтому россиянам, в особенности москвичам, рекомендуется смотреть парад во всех деталях дома по телевизору.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не советуют горожанам выходить из дома в День России и на парад Победы, поскольку массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В двух российских регионах отменили парад Победы из-за коронавируса

— В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах