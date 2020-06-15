Песков прокомментировал отсутствие Путина во время освещения главного храма ВС РФ

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие главы государства Владимира Путина на освещении главного храма Вооруженных сил РФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Были иные причины. Президент обязательно посетит этот храм. Такое посещение есть в его рабочих планах», — уточнил представитель Кремля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, провел освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России в подмосковном Парке «Патриот». На литургии в том числе присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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