Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.

Он отметил, что сентябрь будет для школьников и студентов еще одним месяцем каникул. «При этом учебный год будет длиться до конца июля», — написал он в Telegram-канале.

По мнению депутата, если перенести начало учебного года, то получится технически продлить лето.

«И не нужно отвергать это предложение лишь на основании того, что все привыкли проводить День знаний 1 сентября. А болеть в холодной стране тоже все привыкли?», — заключил Жириновский.

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