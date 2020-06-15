Американца Пола Уила приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж

Мосгорсуд признал задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и установил наказание, передает РИА «Новости».

Судья назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он отметил, что намерен обжаловать этот приговор.

Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.

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