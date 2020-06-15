Американца Пола Уила приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж
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Мосгорсуд признал задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и установил наказание, передает РИА «Новости».
Судья назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он отметил, что намерен обжаловать этот приговор.
Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.
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