СМИ сообщили о гибели «Доктора Смерть» из Краснодара
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Краснодаре умерла псевдохирург Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктором Смерть» и «Доктором Франкенштейном», сообщает РЕН.
Причина смерти не сообщается. Женщина умерла в 5.50 мск 15 июня, не приходя в сознание. Тело направлено на судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось, что Верди впала в кому.
По версии следствия, Верди без специального образования проводила пластические операции на дому. Ее обвиняли в семи эпизодах. Одна пациента скончалась, часть пациентов осталась инвалидами. Судебное заседание должно было состояться 4 июня.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Доктор Смерть»: украинский хирург арестована