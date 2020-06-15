СМИ сообщили о гибели «Доктора Смерть» из Краснодара

В Краснодаре умерла псевдохирург Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктором Смерть» и «Доктором Франкенштейном», сообщает РЕН.

Причина смерти не сообщается. Женщина умерла в 5.50 мск 15 июня, не приходя в сознание. Тело направлено на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что Верди впала в кому.

По версии следствия, Верди без специального образования проводила пластические операции на дому. Ее обвиняли в семи эпизодах. Одна пациента скончалась, часть пациентов осталась инвалидами. Судебное заседание должно было состояться 4 июня.

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