В Волгограде убили иностранного студента-медика

Иностранного студента медицинского университета убили в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталию Рудник.

По данным ведомства, тело 17-летнего юноши былой найдено 13 июня в центре города.

Отмечается, что накануне он был в гостях, на него напал неизвестный во время возвращения в студенческое общежитие.

Студенту было нанесено несколько ножевых ранений в различные части тела. Жертва скончалась на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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