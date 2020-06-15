В Волгограде убили иностранного студента-медика
Иностранного студента медицинского университета убили в Волгограде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталию Рудник.
По данным ведомства, тело 17-летнего юноши былой найдено 13 июня в центре города.
Отмечается, что накануне он был в гостях, на него напал неизвестный во время возвращения в студенческое общежитие.
Студенту было нанесено несколько ножевых ранений в различные части тела. Жертва скончалась на месте преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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