Вылетевший из Жуковского самолет вернулся из-за неисправности двигателя

Самолет, который вылетел из международного аэропорта «Жуковской » в Подмосковье, был вынужден вернуться после срабатывания датчика неисправности двигателя, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.

Сигнал сработал вскоре после взлета. «Экипаж зафиксировал срабатывание датчика неисправности двигателя», — добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, самолет направлялся в Якутск, но вернулся в Жуковский. Его приземление прошло благополучно.

В настоящее время других подробностей случившегося нет.

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