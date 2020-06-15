В Москве 15 июня ожидается до +26°С
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В Москве и области в понедельник, 15 июня, синоптики прогнозируют до +26°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +24°C до +26°C, а ночью — от +13°C до +15°C.
В небе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер будет восточный, юго-восточный 6-11 м/с.
Атмосферное давление днем составит 753 мм ртутного столба, а ночью — 751 мм.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.