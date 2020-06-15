В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Правительство Приморского края постановило продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили власти Приморья, эпидемиологическая обстановка в крае по заболеваемости коронавирусной инфекцией, пока не позволяет снять ограничительные меры.

«Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня», — указано в сообщении.

Отмечается, что главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская попросила оставить в силе режим безопасного поведения для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, а также сохранить режим удаленной работы.

За последние сутки в регионе зафиксировали 91 случай COVID-19. За все время число выявленных случаев нового коронавируса достигло 2977. При этом 1720 пациентов выздоровели.