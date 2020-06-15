Самолет «Почты России» экстренно сел в Жуковском
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Самолет «Почты России» Ту-204 совершил экстренную посадку в аэропорту подмосковного Жуковского, передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Согласно имеющимся даным, воздушное судно летело из Жуковского в Якутск. После вылета самолета в одном из его двигателей сработал датчик неисправности, в связи с чем экипаж решил вернуться в аэропорт.
Как сообщается, самолет сел в штатном режиме.
В результате инцидента пострадавших нет.