В Москве откроются закрытые из-за коронавируса 25 вестибюлей метро

С 5:30 в понедельник, 15 июня, в столице возобновят работу 25 вестибюлей метро, которые до этого были закрыты из-за низкого пассажиропотока во время карантина. Об этом сообщает сайт метрополитена Москвы.

Отмечается, что с понедельника откроют вестибюли станций Площадь Революции (выход 11),Александровский сад (выход 8), Тропарево (выходы 7 и 8), Спортивная (выход 2), Мякинино (выход 1 и 2).

Полный список открывающихся выходов можно посмотреть на сайте метрополитена.

Ранее из-за сниженного потока пассажиров были временно закрыты 78 вестибюлей станций городской подземки. Некоторые из них открыли 12 мая и 1 июня.