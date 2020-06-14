В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 101 человека, что увеличивает общее число заражений до 8793, пишет минздрав страны.

Отмечается, что выздоровели 7765, погибли 212 пациентов.

Ранее власти продлили до 10 июля режим чрезвычайного санитарного положения, который был введен 20 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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