Полицейский парализован после огнестрельного ранения на протестах в Лас-Вегасе

Во время протестов в Лас-Вегасе сотрудник правоохранительных органов Шэй Микалонис получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает KSNV.

Семья пострадавшего уточнила, что он получил ранение в голову, после чего был парализован.

Телеканал добавил, что мужчина находится в сознании, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«У него парализовано тело от шеи, он не может говорить», — заявляет KSNV.

Полиция провела задержание стрелявшего 20-летний Эдгар Саманьего. Его подозреваю в незаконном использовании оружия и в покушении на убийство стража порядка.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США и других странах.

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