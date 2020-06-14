Подросток выпал из окна в Петербурге
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В Санкт-Петербурге подросток выпал из окна. Об этом сообщает РЕН.
По данным СМИ, 13-летняя девочка выпала из окна шестого этажа.
Девочка была госпитализирована, согласно оценкам медиков, она находится в тяжелом состоянии.
Во время падения подростка пытался поймать стоявший внизу мужчина, который также был травмирован. Ему оказывают помощь.
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