Подросток выпал из окна в Петербурге

В Санкт-Петербурге подросток выпал из окна. Об этом сообщает РЕН.

По данным СМИ, 13-летняя девочка выпала из окна шестого этажа.

Девочка была госпитализирована, согласно оценкам медиков, она находится в тяжелом состоянии.

Во время падения подростка пытался поймать стоявший внизу мужчина, который также был травмирован. Ему оказывают помощь.

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