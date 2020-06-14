В Минске в квартире взорвался газ

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В Минске в квартире взорвался бытовой газ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Белоруссии.

«Минск, улица Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже... Пожару предшествовала вспышка бытового газа», — сказали в МЧС.

Сообщается о трех пострадавших. Спасатели эвакуировали восемь человек и потушили пожар.

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