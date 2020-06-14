Власти сообщили о жертве землетрясения в Турции
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Во время землетрясения в провинции Бингель, расположенной на востоке Турции, погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Власти провинции уточнили, что погибшим стал работник администрации Бингеля.
Кроме того, в нескольких близлежащих деревнях были зафиксированы обрушения жилых зданий. В результате инцидента пострадали, по последним оценкам, девять человек.
Спасатели продолжают работу с разрушениями, число жертв и пострадавших может быть увеличено.
Ранее в Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.
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