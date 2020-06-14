Власти сообщили о жертве землетрясения в Турции

Во время землетрясения в провинции Бингель, расположенной на востоке Турции, погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти провинции уточнили, что погибшим стал работник администрации Бингеля.

Кроме того, в нескольких близлежащих деревнях были зафиксированы обрушения жилых зданий. В результате инцидента пострадали, по последним оценкам, девять человек.

Спасатели продолжают работу с разрушениями, число жертв и пострадавших может быть увеличено.

Ранее в Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8

— Три человека получили травмы при землетрясении в Турции