В Азербайджане число заражений коронавирусом приблизилось к 10 тысячам
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В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у 387 человек, что увеличивает общее число заражений до 9957, пишет минздрав страны.
Отмечается, что всего вылечились 5583, умерли 119 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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