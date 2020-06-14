В Москве метро изменит график работы из-за репетиции парада Победы

В Москве режим работы некоторых станций изменится из-за репетиции парада Победы, написал столичный метрополитен в Twitter.

«С 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» будут работать только на выход и пересадку пассажиров», — говорится в сообщении.

Москвичей просят пользоваться станцией «Арбатская».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня.

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