В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8
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На востоке Турции произошло землятресение магнитудой 5,8, пишет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг находился на глубине пяти километров в 56 километрах к северу от города Бингель, где живет 81 тысяча человек.
О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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