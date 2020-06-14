В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8

На востоке Турции произошло землятресение магнитудой 5,8, пишет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг находился на глубине пяти километров в 56 километрах к северу от города Бингель, где живет 81 тысяча человек.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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