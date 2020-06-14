Под Орлом полиция разбирается с подпольной вечеринкой

В Орловской области полиция разбирается с массовой вечеринкой, которая нарушила ограничения по коронавирусу, пишет РИА «Новости».

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказали в полиции.

Уточняется, что в интернете 12 июня появилось видео с массовой уличной вечеринки. В регионе до 30 июня действуют ограничения, препятствующие распространению коронавируса.

В Орловской области коронавирус подтвердился у 3559 человек, скончались 35 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.