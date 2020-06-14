В Саудовской Аравии впервые выявили больше четырех тысяч случаев COVID за сутки

В Саудовской Аравии суточное число новых случаев коронавируса впервые превысило четыре тысячи, пишет минздрав страны.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 4233 человек.

Всего в Саудовской Аравии коронавирусом заразились 127 тысяч, выздоровели почти 85 тысяч, скончались 972 пациента. Страна находится на первом месте среди арабских государств по распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.