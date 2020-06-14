Полиция в США начала расследование смерти латиноамериканца после задержания

Полиция американского Сан-Бернардино начала расследование в связи со смертью латиноамериканца, который получил смертельные ранения во время задержания. Об этом сообщает департамент местной полиции на своей странице в Twitter.

Там рассказали, что в отделение полиции поступило сообщение о «белом мужчине, размахивающем пистолетом». Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, обнаружив подозреваемого, державшего в руке предмет, похожий на пистолет.

В результате произошла стрельба с участием сотрудника полиции, подозреваемый получил ранения.

Подозреваемый был доставлен в больницу, однако врачи констатировали его смерть. Позднее было установлено, что подозреваемый является латиноамериканцем.

По факту случившегося было начато расследование, заключили в полиции Сан-Бернардино.

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