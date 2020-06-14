Почти 60 тысяч проездных продлили в Москве за два дня

Почти 60 тысяч проездных для поездок на общественном транспорте продлили жители Москвы за два дня, сообщает столичный департамент транспорта в своей Telegram-канале.

Дептранс призывает москвичей проверить доступность продления и предпринять необходимые для этого действия заранее, чтобы снизить нагрузку на кассы в первый рабочий день, 15 июня.

Продлить проездные можно в кассе метрополитена, киоске Мосгортранса или через мобильное приложение «Метро Москвы», указано в сообщении.

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