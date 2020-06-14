В Египте приговорили к казни трех обвиняемых в покушении на генерала полиции

Суд Каира приговорил к смертной казни трех обвиняемых по делу о покушении на генерала полиции в Александрии. Об этом сообщает портал Al-Watan.

Речь идет о событиях марта 2018 года, когда в Александрии на пути следования кортежа главы местного управления безопасности генерала Мустафы ан-Нимра была подорвана самодельная бомба. В результате погибли двое стражей порядка. Генерал и находившийся с ним в машине заместитель не пострадали. Еще пять человек, из них два сотрудника МВД, получили ранения.

В отношении еще восьми подсудимых вынесен вердикт о пожизненном заключении.