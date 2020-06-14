Около 400 свиней погибли в Германии при пожаре на ферме

Около 400 свиней погибли при пожаре на свиноферме в немецком городе Ритберг. Об этом сообщает Presse Portal со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, к моменту прибытия первых пожарных пламя охватило всю территорию свинофермы.

Причина возгорания пока неизвестна.

Огонь также перекинулся на расположенный вблизи жилой дом. Двоим находившимся в нем людям удалось выбраться, они не пострадали.

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