Около 400 свиней погибли в Германии при пожаре на ферме
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Около 400 свиней погибли при пожаре на свиноферме в немецком городе Ритберг. Об этом сообщает Presse Portal со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, к моменту прибытия первых пожарных пламя охватило всю территорию свинофермы.
Причина возгорания пока неизвестна.
Огонь также перекинулся на расположенный вблизи жилой дом. Двоим находившимся в нем людям удалось выбраться, они не пострадали.
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