В Пулково столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе при рулении, в результате инцидента никто не пострадал, заявил источник. Он отметил, что столкнулись самолеты рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, указано в сообщении.