В Пулково столкнулись два самолета
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Два самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе при рулении, в результате инцидента никто не пострадал, заявил источник. Он отметил, что столкнулись самолеты рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, указано в сообщении.