Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Подмосковье

В Московской области зафиксировано рекордное количество случаев новой коронавирусной инфекции за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Уточняется, что за последние сутки диагноз подтвержден у 717 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания коронавирусом и 678 летальных исходов.

По последним данным, в России выявлено 528 964 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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