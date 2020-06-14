Тренер рассказала, как прийти в форму после самоизоляции

Тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова рассказала, как после выхода из режима самоизоляции вернуться к прежней физической форме. Об этом сообщает RT.

Уварова обратила внимание на то, что за время нахождения дома в режиме самоизоляции тело успело сформировать определенные привычки, избавиться от которых за пару дней «довольно сложно».

По словам тренера, возвращаясь к спорту, не стоит торопиться с нагрузкой.

«Если во время карантина вы не уделяли должного внимания физическим упражнениям, то, возобновляя регулярные тренировки, придерживайтесь принципа постепенности», — сказала она, посоветовав для начала два-три раза в неделю делать легкую тренировку по 40 минут в день, и постепенно наращивать объемы.

Она также напомнила о необходимости соблюдать режим питания.