Почти 350 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
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На Украине 348 населенных пунктов в девяти областях остались без электроэнергии в результате непогоды, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Речь идет о Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Кроме того, из-за непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых домов и 73 двора. Частично повреждены кровли 12 зданий.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.