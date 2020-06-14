Почти 350 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

На Украине 348 населенных пунктов в девяти областях остались без электроэнергии в результате непогоды, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, из-за непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых домов и 73 двора. Частично повреждены кровли 12 зданий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.