Прокуратура проводит проверку после разлива мазута на Камчатке
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Прокуратура Камчатского края проводит проверку после разлива мазута в акватории бухты Крашенникова в Вилючинске, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, пятно мазута ветром прибило к берегу бухты, где оно было обнаружено местными жителями.
На место инцидента выехал исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора, проверяется соблюдение требований природоохранного законодательства.
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