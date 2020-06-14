Прокуратура проводит проверку после разлива мазута на Камчатке

Прокуратура Камчатского края проводит проверку после разлива мазута в акватории бухты Крашенникова в Вилючинске, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, пятно мазута ветром прибило к берегу бухты, где оно было обнаружено местными жителями.

На место инцидента выехал исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора, проверяется соблюдение требований природоохранного законодательства.

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