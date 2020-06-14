Собянин рассказал, когда в Москве могут разрешить посещение кинотеатров

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что посещение кинотеатров и другие массовые мероприятия могут разрешить в Москве уже в июле, передает «Интерфакс».

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдет уже на июль месяц», — сказал Собянин.

Он уточнил, что снятие данных ограничений будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.

«Если она будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки», — заключил мэр столицы.

Ограничительные меры были введены в Москве из-за пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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