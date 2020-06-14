В Москве в воскресенье ожидается до +22°С

В столице и Подмосковье в воскресенье, 14 июня, ожидается до +22°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +20°C до +22°C, а ночью — от +10°C до +12°C.

В Москве и области будет переменная облачность, без осадков. Ветер подует восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 753 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.