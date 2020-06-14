Власти Мексики изъяли свыше 4 тонн наркотиков на границе с США

Сотрудники правоохранительных органов Мексики конфисковали свыше четырех тонн наркотиков на таможне в Тихуане на границе с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мекиканскую налоговую службу (SAT).

Уточняется, что всего работники SAT в общей сложности изъяли 3 607 кг марихуаны и 565 кг метамфетамина. При этом стоимость данной партии составляет $3,5 млн.

Как отмечается, нелегальный груз был обнаружен при досмотре с использованием рентгеновского аппарата.