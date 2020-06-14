У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми

В Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер с людьми, передает пресс-служба главка МЧС по региону.

Сообщается, что в настоящее время спасатели занимаются поисками четырех мужчин, которые были на этом транспортном средстве. По данным ведомства, они доставляли груз к другому судну.

«Во время плавания, по невыясненным обстоятельствам, все мужчины пропали», — указано в сообщении.

Отмечается, что катер был найден ориентировочно в 40 км от берега. На месте находится следственная группа от полиции.

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