На Ставрополье у спящего мужчины украли золотой перстень
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В Ставропольском крае женщина украла золотой перстень у спящего мужчины, пишет »Регион.online» со ссылкой на информированный источник.
Сообщается, что мужчина был у знакомых в гостях.
«Он остался там переночевать, а утром проснулся без золотого перстня на пальце. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», — сказал источник.
Полиция выяснила, что кражу совершила 43-летняя женщина. Позже она продала перстень.
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