В Париже на акции против расизма задержали 26 человек

В Париже полиция задержала 26 участников несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, сообщается в Twitter префектуры полиции.

«К 19.00 по местному времени (20.00 мск) силы правопорядка произвели 26 задержаний», — говорится в сообщении.

Причины задержания не уточняются.

Ранее сообщалось, что на несогласованный протест вышли больше 10 тысяч человек. Через несколько часов после начала возникли столкновения с полицией.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США и других странах.

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