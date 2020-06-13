Столкновения между активистами и полицией происходят в Лондоне

В Лондоне происходят между правыми радикалами, сторонниками движения против расизма и полицейскими, сообщает Reuters.

По данным агентства, протестующие забросали бутылками сотрудников полиции на Трафальгарской площади.

При этом отмечается, что единый марш активистов по борьбе с расизмом был отменен из-за заявления правых радикалов о намерении прибыть в центр Лондона для защиты памятников английским историческим деятелям от вандализма.

В настоящее время в городе проходят разрозненные акции протеста против расизма, а также выступления правых радикалов.

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