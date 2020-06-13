Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
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Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на юго-западе Японии, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на данные японского метеорологического управления.
Очаг землетрясения находился на глубине 160 км, толчки ощущались на Окинаве и острове Кюсю, указано в сообщении.
По данным агентства, угроза цунами не объявлена, информации о пострадавших и ущербе не поступало.
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