Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано на юго-западе Японии, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на данные японского метеорологического управления.

Очаг землетрясения находился на глубине 160 км, толчки ощущались на Окинаве и острове Кюсю, указано в сообщении.

По данным агентства, угроза цунами не объявлена, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

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