В Париже на митинге против полицейского насилия начались беспорядки

В Париже на несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия начались беспорядки, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что протест, в котором участвуют 10 тысяч человек, начался в 14:30 по местному времени. Пешая колонна должна была двинуться в сторону оперы Гарнье, но полиция остановила протестующих.

Группа из людей в черной одежде начала кидать в полицейских бутылки, емкости с краской и мусор, требуя разрешить им пройти.

Полиция применила слезоточивый газ, но беспорядки продолжаются.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты в США и других странах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

— Полицейские Миннеаполиса осудили экс-коллегу за действия с Флойдом