Под Тамбовом женщина до смерти избила оскорбившего ее мужчину
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Под Тамбовом 46-летняя женщина до смерти избила оскорбившего ее мужчину, пишет СУ СК по области.
Сообщается, что женщина искала сожителя и пришла домой к односельчанину. Увидев мужчин, распивающих спиртные напитки, обвиняемая попыталась увести сожителя домой.
«В это время один из мужчин оскорбительно выразился в ее адрес, после чего она подвергла его избиению», — говорится в сообщении.
Ночью пострадавший скончался из-за черепно-мозговой травмы.
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