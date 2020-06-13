Под Тамбовом женщина до смерти избила оскорбившего ее мужчину

Под Тамбовом 46-летняя женщина до смерти избила оскорбившего ее мужчину, пишет СУ СК по области.

Сообщается, что женщина искала сожителя и пришла домой к односельчанину. Увидев мужчин, распивающих спиртные напитки, обвиняемая попыталась увести сожителя домой.

«В это время один из мужчин оскорбительно выразился в ее адрес, после чего она подвергла его избиению», — говорится в сообщении.

Ночью пострадавший скончался из-за черепно-мозговой травмы.

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