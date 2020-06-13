МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.

«С 18:00 13 июня до 21:00 14 июня в Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду», — сказали в столичном главке МЧС.

Такое же предупреждение распространяется на Подмосковье.

В МЧС рекомендуют не парковаться под деревьями и по возможности оставаться дома.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ветер свалил свыше 40 деревьев в Москве за сутки

— Жителей Московского региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

— Включили лето: ждать ли москвичам похолодания