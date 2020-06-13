МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
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Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
«С 18:00 13 июня до 21:00 14 июня в Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду», — сказали в столичном главке МЧС.
Такое же предупреждение распространяется на Подмосковье.
В МЧС рекомендуют не парковаться под деревьями и по возможности оставаться дома.
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