В Молдавии число заражений коронавирусом приблизилось к 11,5 тысячи

В Молдавии за сутки коронавирус подтвердился у 366 человек, что увеличивает общее число заражений до 11 459, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране вылечились 6421, скончались 398 пациентов.

С 16 мая в Молдавии действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. Также приостановлено авиасообщение, запрещены массовые мероприятия и отменены занятия в учебных заведениях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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